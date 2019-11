Chiclayo: administrador de hospital Belén culpó a gatos por caída de techo

Una curiosa respuesta fue la que dio Wilson Mendoza, administrador del hospital Belén de Chiclayo, al ser consultado por un equipo de RPP sobre la caída de parte del techo de dicho nosocomio que costó alrededor de 300 mil soles y que fue colocado hace casi un año.

"No puedo decir que está mal hecho, lo que pasa es que a veces hay deficiencias. Eso se ha dado por una pelea de gatos que ha habido. Por el peso, como esos son livianos, se ha caído. Yo no soy especialista, no podría decir que está mal hecho",

En tanto, pacientes y trabajadores de dicho centro de salud pidieron una investigación sobre los trabajos ejecutados en el hospital.