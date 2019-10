Gobernador de Arequipa irá al PJ por licencia de proyecto Tía María

Tras fallo del Consejo Nacional de Minería que confirma licencia de construcción, Elmer Cáceres señaló que aún no han sido notificados y esperan un documento oficial.

Elmer Cáceres, gobernador regional de Arequipa, señaló que no han sido notificados, tras la confirmación de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por parte del Consejo Nacional de Minería. Aseveró que recurrirán al Poder Judicial cuando haya un documento oficial.

“Hasta el momento no tenemos un comunicado oficial, todavía no ha llegado el documento al gobierno regional, por lo tanto, es una información no oficial. Sin embargo, si fuera cierto, es muy lamentable esta situación, creo que es una actitud de un gobierno de facto”, dijo.

El gobernador responsabilizó al gobierno del presidente Martín Vizcarra por la situación. “Esa licencia es ilegal y es antitécnica y obviamente que ese Consejo de Minería que depende del gobierno nacional, ha tenido que dictar esa sentencia por orden del presidente Vizcarra”.

Cáceres calificó a la gestión como “un gobierno de facto donde no tenemos Congreso”. Añadió que “si fuera cierto, nosotros vamos a recurrir al Poder Judicial, y esperemos que sea autónomo, no tenemos un Poder Legislativo, prácticamente el Ejecutivo está dictaminando a su antojo lo que quiere”.

El gobierno regional buscará que se declare la ilegalidad de la licencia a Southern Perú.