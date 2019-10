Mijael Garrido Lecca: “con orgullo, he aceptado invitación del Apra para postular a elecciones”

Se sinceró. En un diálogo extenso con el periodista Jaime Bayly, el expresentador de televisión, Mijael Garrido Lecca, anunció durante la noche del lunes en Miami que postulará al Congreso en las elecciones 2020 en la lista del Apra.

“Me reuní con el partido aprista y me hizo, a través de su comisión política, la invitación para participar en este proceso porque hay una necesidad de nuevas caras", señaló el también abogado.

Agregó que fue la comisión política de dicha agrupación partidaria que le extendió la invitación "y yo he aceptado con entusiasmo y mucho orgullo", manifestó a un sorprendido Bayly.

Sin embargo, aclaró que está como invitado y que dicha decisión tendrá que ratificarse en un proceso de congreso de delegados y una convención que va a terminar el 3 de diciembre. "Yo he dicho que sí, pero falta que me acepten. Si voy, me reinscribo”.

Garrido Lecca contó varios pasajes de su vida adolescente cuando militó en el Apra hasta los 18 años y recordó la cercanía familiar que ha tenido con el exlíder del partido aprista. "Mi abuelo es aprista, mi padre, también, y mi abuelo fue muy amigo de Haya de la Torre".

Finalmente señaló que su plan de vida no es ser político "porque lo considera aburrido".