Moyobamba: Fiscalía constató tala ilegal de madera en zona de conservación

Según publicó en sus redes sociales, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de San Martín, la Autoridad Regional Ambiental y la Policía Ambiental, constataron la extracción ilegal de madera entre los caseríos Naranjal y el Alfarillo, provincia de Moyobamba, que es zona de conservación ecológica.

Cerca al lugar se hallaron dos zonas con cerca de 2 mil tablones de madera, los cuales estarían abandonados.

El fiscal encargado indicó que la madera no pudo ser transportada, por lo que se dispuso su destrucción con varios cortes, a fin de dejarla inutilizable.

Esta área protegida en San Martín, asegura el equilibrio ecológico y evita posibles derrumbes ocasionados por las extracciones que se realizan en una cantera a solo 300 metros.