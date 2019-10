Cerca de 3 mil venezolanos buscan ingresar a Perú con Visa Humanitaria

Desde el 15 de junio pasado, hace ya cuatro meses, el Gobierno peruano determinó que los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar al país solo podrán hacerlo con su pasaporte o visa humanitaria, este último documento deberá ser tramitado en los consulados de Perú en Caracas.

De acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a pesar de la crisis que atraviesa Venezuela en estos momentos, son un total de 3000 los ciudadanos venezolanos los que hasta el mes de agosto han tramitado su visa humanitaria para ingresar a Perú.

Sin embargo, Federico Agusti, representante de Acnur en Perú, en declaraciones al portal del diario Gestión, resaltó que existen “muchos más” que no lo han podido tramitar debido al alto costo que implica obtener este documento en Venezuela y que es requerido por el Perú y otros países de la región.

“En términos abstractos una visa humanitaria es una buena medida. El problema es para aquellos que no tienen la posibilidad de obtener su pasaporte debido a que su costo es absolutamente inabordable ya que puede llegar hasta los US$ 4,000 lo que es casi imposible conseguirlo tomando en cuenta que el salario mínimo en Venezuela es de S/ 10. Obtener un pasaporte y visa humanitaria demanda enormes esfuerzos y tiempo. Lamentablemente, muchos de los inmigrantes venezolanos no pueden esperar", señaló al referido medio.

PERÚ: PRIMER PAÍS EN RECIBIR SOLICITUDES DE REFUGIO DE VENEZOLANOS

En otro momento de la entrevista, Agusti señaló que el “Perú es uno de los países de destino (escogidos por migrantes venezolanos) para tener condiciones de vida aceptables e incluso para proteger su vida (...) en ese contexto es importante mantener ciertas excepciones como aquella que permite que los inmigrantes en situación de vulnerabilidad puedan ingresar, como personas ancianas, menores de edad o con enfermedades”.

En cuanto a las solicitudes de refugio, Agusti menciona que el Perú es el primer país del mundo en recibir estos requerimientos y agrega que en lo que va del año ya son 280 mil los pedidos de asilo, afirma que esto se da porque el Perú “ha tenido la valentía de llevar a la práctica la definición ampliada de asilo”.