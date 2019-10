Elvis Miranda: suspenden a fiscal que pidió prisión preventiva para suboficial

No obstante, la fiscal Lilia Consuelo del Pilar Castillo Chirinos continuará en funciones hasta que la Fiscalía Suprema emita una resolución en segunda instancia.

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Piura sancionó con dos meses de suspensión sin goce de haber a la fiscal Lilia Consuelo del Pilar Castillo Chirinos por haber cometido una presunta infracción disciplinaria durante el proceso contra el suboficial Elvis Miranda.

Tras la formalización de la acusación contra Miranda Rojas, la defensa legal y el Ministerio del Interior señalan que la fiscal "no motiva, no explica, no fundamenta", cómo es que Miranda Rojas se aprovechó de su condición de policía para cometer el delito que se le imputa.

Cabe señalar que la resolución emitida por la fiscal superior Faviola Campos Hidalgo menciona que Castillo Chirinos habría adoptado medidas disímiles sin la debida motivación, según lo señala en uno de sus artículos la Ley de la Carrera Fiscal.