BCR tras disolución del Congreso: No se han notado muchos efectos en la economía

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, señaló que no se han notado muchos cambios significativos en la economía, luego que el presidente Martín Vizcarra realizó la disolución del Congreso.

"No se han notado muchos efectos. No voy a opinar sobre la medida en sí, pero repito: el BCR lo que busca es estabilidad. No buscamos estar exacerbando divisiones", señaló Velarde a los medios de comunicación.

También indicó que su gestión está desplegando esfuerzos para mantener la estabilidad de la economía peruana. Por lo que consideró que la estabilidad se mantendría "mientras los fundamentos macroeconómicos estén fuertes”.

Asimismo, considera que la medida no ha tenido un fuerte impacto o ha causado inestabilidad en la economía. “No veo señales tan grandes para que se desacelere el crédito", agregó el titular del BCR.