Walter Aduviri se pronuncia desde la clandestinidad tras su sentencia

Tras unos días de haber sido sentenciado a 6 años de prisión, el gobernador de Puno, Walter Aduviri, quien se encuentra prófugo de la justicia, se pronunció desde la clandestinidad y desestimó las pruebas en su contra que presentó el Ministerio Público.

Estas declaraciones se las brindó a RPP Noticias y señaló que "Creemos en una justicia objetiva en donde se sentencie con hechos probatorios. El hecho de sentenciar leyendo algunos periódicos y leyendo alguna información de inteligencia, creemos que no es un medio probatorio justificable".

ASEGURA QUE NO HAY "MEDIO PROBATORIO"

Con respecto al ‘Aymarazo’, que ocurrió el 2011 y que fueron protestas violentas que lo llevaron a la sentencia de pena privativa de su libertad, dijo que quienes quemaron locales públicos fueron agentes del servicio de inteligencia infiltrados, siguiendo el “estilo de la marcha de los cuatro suyos”, detalló.

Siguiendo esta línea defensiva, el gobernador de Puno indicó que no existen pruebas que acrediten su responsabilidad en los delitos de los que se le acusa."Eso lo ejecutaron terceras personas, eso es lo que no me prueban a mí. No hay audio, ni un medio probatorio en el que yo ordeno. Que me prueben que ordene a terceros para cometer delitos”, insistió.

AGOTARÁ TODAS LAS VÍAS LEGALES

Cuando se le interrogó si es que pensaba entregarse a la justicia , señaló que agotará todas las medidas legales y que incluso podría llegar a instancias internacionales. “Voy a agotar todas las medidas legales que corresponden y probablemente tengamos que acudir a instancias internacionales”, puntualizó.

Como es conocido, el líder regional fue condenado a 6 años de prisión efectiva al ser sindicado como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública por el sonado caso ‘Aymarazo’. También se le impuso el pago de S/ 2 millones como reparación civil.