Presidente de la SNMPE sobre Tía María: La violencia se ha vuelto fuente del Derecho

Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) conversó con Correo e informó que los acontecimientos que envuelven al proyecto minero Tía María han generado un precedente muy negativo.

“Es un precedente muy complicado, porque puede afectar a otros proyectos, no solo del sector minero, sino de otros rubros, que pueden ser suspendidos por presiones violentistas, con lo que la violencia se vuelve fuente del Derecho. Es inaceptable en una democracia y en un Estado de Derecho”, enfatizó.

Las pérdidas tras los paros realizados en Arequipa para evitar que este proyecto se lleve a cabo se aproximan a los $800 millones, según informó la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Jessica Ramírez.

Se detalló que, del total de la cifra, $500 millones son pérdidas por no exportar minerales desde Matarani, $300 millones por las 500 toneladas de hortalizas que no se comercializaron y los 500 mil litros de leche que no se acopió, así como por el cierre de las tiendas de artesanía y otros en el centro de la ciudad.