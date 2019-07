Cusco: danzantes obligan a llama a tomar cerveza

Un video registrado en Cusco, esta causando indignación en miles de internautas. En la grabación se observa a un grupo de danzantes obligando a una llama a beber cerveza como parte de la festividad de la Virgen del Carmen.

"Esto es maltrato animal y no me vengan a decir que es tradición o religión. Si tu definición de fe y religiosidad es embriagarte, no tienes por qué someter a un animal que no puede defenderse y que no tiene opción de escoger", señala el post difundido en Facebook.

Tras recibir duras críticas, los danzantes de 'Qhapaq Qolla' emitieron un comunicado a través de la página 'Cusco en Portada' para rechazar las críticas por dar cerveza a la llama.

"La costumbre de invitar cerveza a la llama la realizamos en la cuadrilla desde la fundación de la misma. Este uso de la danza proviene de rituales ancestrales andinos que datan de épocas pre-hispánicas, los cuales han sido registrados por investigadores académicos tanto nacionales como extranjeros", indicaron.