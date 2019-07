Centros de Emergencia Mujer trabajan con deficiencias y sin atender feminicidios

La Defensoría del Pueblo informó el día de ayer una deficiencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) alrededor del país. De los 326 existentes, 56 no han estado atendiendo feminicidios, 87 no colaboraron con quejas de migrantes y 100 de ellos no se ocuparon de quejas por violencia a través de tecnología digital.

Esto ha venido suscitando debido, según el diagnóstico del organismo defensorial, por la falta de adecuación al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, tal y como lo dispone la Ley 30364.

Este hallazgo se realizó durante la Segunda Supervisión Nacional 2018 llevada a cabo en los últimos meses de ese año y luego de su análisis se ha puesto en manifiesto. “No están completos los equipos disciplinarios. No hay comprensión de la violencia. Los informes psicológicos no alcanzan al número de casos presentados”, indicó Eliana Revollar.

La adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo agregó “el Ministerio de la Mujer tiene que adecuar su estructura a la nueva ley que reconoce 16 formas de violencia más”.