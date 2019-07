Robo o pérdida de tarjeta bancaria: ¿qué hacer?

Hoy en día, prácticamente todo el mundo es titular de alguna tarjeta. Es más, cualquier persona posee varias, sin necesidad de ser millonario. Pero si dejaste tu billetera olvidada o te la robaron en la calle, no esperes ver retiros de dinero que no hiciste para recién bloquear tu tarjeta.

El Banco de Crédito del Perú (BCP) te explica los pasos que debes seguir cuando te roban o pierdes tus tarjetas:

- Comunícate inmediatamente con tu banco para bloquear tu tarjeta: Llama a la banca telefónica de tu entidad financiera para realizar el bloqueo del plástico, así evitarás que puedan usarlo. También lo puedes hacer personalmente en la agencia más cercana; recuerda que no debes buscar la página de tu banco en ningún buscador (Google, Yahoo, etc).

- En caso de detectar un uso fraudulento, debes presentar un reclamo a tu entidad financiera: Debes llamar inmediatamente a presentar un reclamo para que realicen las investigaciones correspondientes. Asimismo, te recomendamos contratar un seguro para que estés cubierto y puedas recuperar tu dinero.

- Recomendamos denunciar el robo: Si denuncias el robo ante la comisaría más cercana al incidente, podrás usar el documento oficial que te entregan, en el que deben figurar el día y la hora del robo, al momento de reclamar cualquier uso indebido de tus tarjetas. Asegúrate de contar con todo lo que pueda respaldarte ante un escenario así.

Entre las medidas de prevención que recomienda el BCP son lo siguiente:

- No retires efectivo de cajeros automáticos a altas horas de la noche ni en cajeros aislados.

- Cuando pagues nunca pierdas de vista tu tarjeta. Siempre debes estar atento y chequear que la persona que la esté manipulando haga todo frente a tus ojos. No permitas que se la lleve sin que tú la acompañes. Además, siempre revisa el voucher y verifica que es el monto correcto.

- Mantén en privado tu información financiera. De lo contrario, podrías convertirte en una potencial víctima de robo.

- Procura no retirar montos elevados de dinero en una sola transacción. Podrías estar siendo vigilado.

- No pierdas la custodia de la tarjeta en ningún momento. Recuerda que el uso es personal y no debes prestarla a terceros.

- Protege tu clave secreta al momento de digitarla y no pidas ayuda a desconocidos en caso de que alguna de tus tarjetas haya sido retenida por el cajero.

- No dejes que otras personas tengan información de tu tarjeta (numero, código de validación -cvv2, fecha de vigencia).

- No expongas la información de tus tarjetas. No apuntes en ningún lado (block de notas, papel, etc) tu clave secreta o información de la tarjeta (número, código de validación -cvv2, fecha de vigencia).