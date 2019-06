Premier asegura que Ejecutivo actuó con responsabilidad al solicitar visa a venezolanos

En medio de la controversia por el anuncio del presidente Martín Vizcarra sobre solicitar vida a los ciudadanos venezolanos para ingresar al Perú, el premier Salvador del Solar consideró que el Ejecutivo actuó con responsabilidad ante el impacto que la gran afluencia de ciudadanos extranjeros pueda ocasionar.

“Nadie puede decir que Perú no ha acogido debidamente a los hermanos venezolanos, pero llegada esta cantidad se ha considerado con responsabilidad no cerrar las puertas, lo que no se ha hecho, sino como en algunos países vecinos, exigir una visa o un pedido de refugio que se solicita en el punto de origen”, sostuvo el presidente de Consejo de Ministros.

Como se sabe desde este 15 de junio, el Perú solicitará una visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos para ingresar a nuestro territorio. Esta disposición fue respondida por el líder chavista Nicolás Maduro, quien señaló que desde esa misma fecha se exigirá a los peruanos una visa para ingresar a Venezuela.