Guillain Barré: Familiar de paciente denuncia que gasta S/ 1,500 diarios en tratamiento

Ana Blas Díaz, es hermana de Jaime Blas, de 28 años, quien está internado en estado grave en el Hospital Belén de Trujillo, víctima del Guillain Barré, ella reveló que pese a que su familiar cuenta con el Seguro Integral de Salud (SIS) debe comprar sedantes, gasas, jeringas y hasta la morfina para tener a su hermano con vida.

"Gasto 1500 soles diarios y mi hermano ya lleva una semana (internado). Ya no sé qué mas vender. Es bastante doloroso estar esperando una receta y pensar ¿y si no me alcanza?¿de eso depende la vida de mi hermano? ¿de lo que yo pueda tener? ¿del dinero con el que yo pueda contar todos los días depende la vida de mi hermano?¿si mi hermano se muere es por falta de dinero?", declaró entre lágrimas a RPP.

Por otro lado, el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén, informó que para evitar que las ampollas de inmunoglobulina, principal tratamiento contra el Guillain Barré, sean sustraídas de los hospitales y vendidas en el mercado negro, se implementó medidas de control. El costo de cada ampolla asciende a mil 300 soles.