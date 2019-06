Bomberos de Huacho sufren aparatoso accidente cuando se dirigían a atender una emergencia

Un vehículo del Cuerpo General de Bomberos de Huacho se despistó y terminó volcado a la altura del kilómetro 110 de la Panamericana Norte, en Las Lomas de Lachay. Producto del accidente, varios rescatistas resultaron heridos.

Los heridos fueron identificados como Giovani Baldeos (27) quien salió disparado por la ventana del vehículo, Silvia Melgarejo (36) y Christian Mandamiento Pérez (27). Todos fueron derivados al Hospital Regional de Huacho.

A través de un video publicado en Punto Informativo, un grupo de personas denunciaron que uno de los heridos que sufrió una fractura en la pierna, no estaba siendo atendido en el mencionado nosocomio.

"Está herido, ensangrentado y no lo atienden siendo bombero. He tenido que llevarlo al Seguro. En pocas palabras, no lo quieren atender porque hay traumatólogo, hay medicinas", manifestaron las denunciantes.