Francés que dio brutal golpiza a su hijo salió del Perú junto a toda su familia

El sujeto de nacionalidad francesa, que golpeó con puñetes a su hijo en un estacionamiento ubicado en el distrito de Miraflores, salió de nuestro país este último viernes, según informó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El ciudadano francés pasó por el control migratorio pasada as 23 horas del viernes 31 de mayo junto con su familia, informó el Mimp.

La cartera ministerial cuestionó la falta de celeridad de los operadores de justicia, sin embargo informaron que han informado el hecho a la Embajada de Francia para que ‘la entidad rectora en la materia realice el seguimiento del caso’.

“Lamentablemente la Fiscalía no ponderó el riesgo, no realizó la apertura del proceso en la instancia correspondiente y no determinó las medidas de protección de manera oportuna”, señaló el Ministerio de la Mujer a través de un comunicado.