Mamani desmiente que haya estado en control migratorio en Puno

El parlamentario Moisés Mamani negó que haya estado en control migratorio en Desaguadero, Puno, con la finalidad de fugar a Bolivia. Asimismo recalcó que se encuentra en Juliaca realizando labores en semana de representación.

"No tengo ningún motivo para viajar [a Bolivia]. No soy un delincuente ni un ladrón. (…) Han dicho que me voy a escapar, que voy a fugarme. No tengo por qué escaparme. No [voy a fugar]", declaró el parlamentario de Fuerza Popular a un medio local.

La información preliminar brindada por efectivos de Migraciones señalaba que el legislador ya había pasado varios controles, e incluso que habría fotografías de él. Sin embargo, esto fue desmentido por el parlamentario de la bancada naranja.

Cabe señalar que Mamani no cuenta con impedimento de salida del país, y sobre él recae un pedido del Poder Judicial para levantar su inmunidad.