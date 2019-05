Refinería de Talara: costo de modernización se elevó a US$ 6,400 millones

Fue el ingeniero Humberto Campodónico el estratega, entre 2011 y 2013, siendo presidente de Petroperú, en el gobierno de Ollanta Humala Tasso, quien impulsó fuertemente la remodelación de la refinería de Talara.

En ese entonces la consultora Arthur D. Little calculó una inversión de US$ 1,334 millones. Luego, en el 2013 sube a US$ 5,400 millones y cerraría en más de US$ 6,400 millones al finalizar el proyecto al parecer recién en 2021, prácticamente cinco veces más, informa el diario Expreso.

Al respecto, el economista Manuel Romero Caro, en su blog Atalaya Económica de un diario local, analiza a fondo la evolución de los costos de modernización de la refinería de Talara, que desde un inició generó polémica.

“Una parte se explica por la inmensa falta de transparencia; otra por el apuro en iniciarlo sin tener completos los estudios de preinversión, sin tener asegurado el financiamiento y por los evidentes errores e ineficiencia de los responsables del proyecto”, señala el economista.