Sigue estas recomendaciones y lograrás ahorrar agua

Foto: El Comercio.

El ser humano necesita del agua para sobrevivir y realizar actividades diarias, por lo tanto, no puede dejar de consumirla. No obstante, se debe llevar a cabo estrategias para ahorrarla y no utilizar más de la cantidad que realmente necesitamos.

Y es que con pequeños cambios lograrás resultados relevantes. Es así que Panamericana Televisión te presenta esta lista con algunos consejos prácticos para ahorrar el vital líquido.

En el lavamanos: cierra el grifo cuando te laves los dientes y estarás ahorrando 25 galones de agua al mes. O si eres hombre, ciérralo al momento de afeitarte, con esto ahorrarás 300 galones al mes.

Lavar ropa: asegúrate de utilizar el nivel de agua adecuado a la cantidad y tamaño de las prendas que ingresaras. Además puedes lavar la ropa oscura con agua fría para ahorrar en agua y energía, ayudando también a que mantenga sus colores.

Lavar frutas y verduras: realiza esto dentro de un recipiente con agua en vez de limpiarlas bajo el grifo. Reutiliza esta misma agua para regar las plantas.

En la ducha: cierra la llave de agua al lavarte el pelo pero ahorrar 150 galones al mes. Puedes ahorrar también esa cantidad al reducir el tiempo que te tardas en bañarte por uno o dos minutos.

Regar el césped: realiza esta actividad por la mañana o la noche para evitar la evaporación por altas temperaturas. Ajusta los aspersores para que cubran únicamente el territorio del jardín y no aceras o calles.

Bañar mascotas: es preferible que esto lo hagas en un terreno que necesite ser regado, como tu jardín, de preferencia con una cubeta.

Lavar platos: no dejes correr el agua mientras lavas los platos, utiliza filtros ahorradores o lavavajillas. Estos últimos ahorran hasta 30 litros de agua diarios. Puedes también utilizar un sólo vaso al día para tomar agua o rellenar alguna botella, esto reducirá el número de vasos por lavar.

Lavar automóvil: busca opciones de lavado ecológico con productos para limpiar y brillar sin utilizar agua. Puedes también preferir usar una cubeta que una manguera para lavarlo. Y si utilizas manguera, asegúrate que tenga una boquilla que pueda cerrarse, con esto ahorraras 100 galones de agua.

Si tienes piscina: ponle una cubierta para evitar que el agua se evapore o ensucie y revisa constantemente si tiene alguna fuga.

Reparación de fugas: repara los grifos y las llaves que goteen. Así mismo asegúrate que las tuberías no estén deterioradas o rotas, si este fuera el caso contrata a una persona profesional en el tema para arreglarlas.

Recuerda que ahorrar agua en casa no es solo importante para nuestro bolsillo, sino para un consumo más sostenible de los recursos del planeta. Te invitamos a que comiences a ponerlos en práctica con tu familia.