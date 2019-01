Conoce los puntos de acopio para aparatos eléctricos y electrónicos en desuso

El Ministerio del Ambiente ofrece una gran alternativa para reducir la contaminación ambiental, es por que publicó una lista actualizada de los centros de acopio a nivel nacional para Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Los dispositivos contienen componentes contaminantes no solo para el medio ambiente, sino también para la salud de las personas. No obstante, son reutilizados como materia prima para la elaboración de otros productos. Sin embargo, los aparatos que no se pueden reutilizar, reciclar o son considerados como residuos peligrosos, son llevados a rellenos sanitarios.

A nivel nacional existen 157 puntos de acopio de RAEE que fueron implementados por los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, incluso en algunos casos son implementados conjuntamente con las municipalidades.

Los desperdicios son transportados a las instalaciones de Empresas Operadas de Residuos Sólidos, donde los RAEE seleccionan y desmantelan para recuperar las partes aprovechables.

Si usted desea conocer los puntos de acopio, puede hacerlo a través del siguiente enlace: https://bit.ly/2qHgTCY