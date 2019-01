Piura: habla madre de presunto delincuente abatido por policía

María Efigenia Chocán López, madre del presunto delincuente Juan Carlos Ramírez Chocán (20), entre lágrimas habló sobre lo sucedido y pidió justicia por la muerte de su hijo. El hecho se registró en el distrito de Castilla, Piura.

En declaraciones al portal "La Hora", la mujer negó que su hijo estuviera implicado en el asalto a un comerciante y exigió que no dejen libre al efectivo policial que mató a vástago. El joven fallecido tenía antecedentes por hurto en el 2017.

"Estoy muerta por dentro por mi hijo (…) ¿Por qué pasó eso con mi hijo? (….) Yo no quiero que el policía, como es policía, compre a los periodistas (...) Yo no estoy comprando a nadie. Yo soy pobre (…) Quiero que se haga justicia. Que no liberen al policía. Yo soy una persona pobre", dijo la madre.

El juez David Sosa del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó siete meses de prisión preventiva contra el PNP Elvis Miranda por los presuntos delitos de homicidio simple y abuso de autoridad.