Apurímac: pobladores exigen a alcalde culminar obras paralizadas

Pobladores llegaron hasta la municipalidad distrital de Pacucha, en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, para exigir al alcalde Claudio Velásquez la culminación de varias obras paralizadas desde la gestión anterior.

Inicialmente el burgomaestre no quiso recibir a los pobladores, sin embargo, rato después fue obligado a salir por la fuerza hasta la Plaza de Armas para que explique las razones de tanta demora en los trabajos proyectados.

Los moradores exigieron se entregue la obra de agua y saneamiento del distrito que está inconclusa desde el 2013, actualmente las aguas servidas continúan vertiéndose a la laguna de Pacucha provocando su contaminación.

El alcalde también es cuestionado por no realizar el asfaltado de la vía principal de acceso al distrito, no contar con un plan de conservación de los sitios arqueológicos y no haber construido nueva infraestructura educativa, entre otras obras.