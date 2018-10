¿Cómo tramitar una justificación si no votaste en estas elecciones?

Ya culminadas las Elecciones Regionales y Municipales 2018. todo empieza a volver a la normalidad en el país. Al menos para los que acudieron a cumplir con su deber, pues quienes no lo hicieron ahora se enfrentan a sanciones monetarias: las temidas multas.

¿Cuánto hay que pagar?

Según indicó Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la multa por no votar puede variar dependiendo de si la persona es considerada no pobre, pobre o pobre extremo. Ello de acuerdo al distrito que figura en el DNI.

En un distrito no pobre la multa será de S/ 83, en un distrito pobre ascenderá a S/ 41.5 y en un distrito pobre extremo esta será de S/ 20.75. Por otro lado, la multa por no participar como miembro de mesa (titular, suplente o negarse a reemplazarlos) será siempre de S/ 207.50.

Cabe señalar que el día de la elección tanto titulares como suplentes deben estar presentes al momento de instalar las mesas y así debe constar en el acta de apertura.

¿Hay dispensas o justificaciones?

En efecto, hay motivos por los cuales puedes justificar el no haber participado en las elecciones, sea como votante, miembro titular o suplente, o haberte negado a reemplazar a los miembros ausentes. Si no asististe o te negaste a ser miembro de mesa te corresponde una justificación.

Si vas a excusarte por no haber ejercido tu deber de votar es necesaria una dispensa. Ambas puedes solicitarlas vía online o en forma presencial. En cada caso deberás presentar tu DNI y copia simple de una serie de requisitos dependiendo de cada motivo. Revísalos aquí.

Cabe señalar que la fecha de los requisitos debe coincidir con la fecha de las elecciones. Según la razón de la solicitud, esta podría no tener costo alguno. En otros casos, la justificación cuesta S/ 22.5, mientras que la dispensa asciende a S/ 22.35.

El pago se puede hacer en la oficinas del JNE en Lima, Oficinas Desconcertadas del JNE en provincia o en cualquier agencia del Banco de la Nación con el código 01465. Si vas a hacer tu solicitud online, debes revisar los requisitos y tener tus documentos listos y escaneados.

En dicho caso, puedes solicitar la dispensa o justificación en forma virtual en el siguiente enlace. Si piensas solicitar en forma presencial, necesitarás tener todos los requisitos necesarios para explicar tu caso. Deberás realizar el pago y presentar los documentos necesarios en copia simple.

Si hiciste el pago en el Banco de la Nación, presenta tu voucher en las oficinas del JNE en Lima, las Oficinas Desconcertadas del JNE en provincia o en los Centros MAC. El trámite puede durar entre cinco y diez minutos, según el JNE

Ya sea una solicitud virtual o presencial, el JNE evaluará los documentos y emitirá su respuesta. Es necesario estar atentos a las observaciones que puedan surgir para subsanar. Si la respuesta es positiva, el sistema se actualizará y no figurará multas pendientes. Caso contrario serás notificado.

¿Qué ocurre si no se paga la multa?

No cancelar la multa puede hacer que no puedas inscribir cualquier acto relacionado con tu estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc). Además no podrás intervenir en procesos judiciales o administrativos o realizar actos notariales ni firmar ningún tipo de contrato.

Tampoco podrás ser nombrado funcionario público, inscribirte en cualquier programa social y/o obtener brevete. El JNE también podrá iniciar un proceso de cobranza coactiva y embargar tus cuentas bancarias. Para más información puedes comunicarte al 311-1717.