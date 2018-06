PJ: sujeto condenado por feminicidio fue liberado por falta de pruebas

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Perú Valentín Jiménez La Rosa, señaló que la Sala Penal de Apelaciones anuló la sentencia contra Carlos Bruno Paiva (43), quien supuestamente quemó y causó la muerte de su conviviente, por falta de pruebas y testigos.

Señaló que los magistrados, para su decisión, tomaron en cuenta principalmente la declaración de la víctima, Rosa Mirasol Álvarez Rivera, quien dijo antes de morir y ante varias autoridades, que se lastimó al quemar basura.

“A criterio de la Sala, la sentencia en primera instancia se fundamentó en versiones de terceros. No existen testigos de la supuesta comisión del ilícito. La misma agraviada en presencia del fiscal […] relata que el hecho ocurrió cuando quemaba basura en el corral. Esta versión está acreditada en un acta”, indicó.

Perú Jiménez afirmó que la sentencia absolutoria ha llegado a establecer que la víctima murió por haber sido “afectada por fuego”. Pero el juzgado “no ha podido vincular la relación, de manera directa” entre el procesado con “el resultado de muerte”, indicó en entrevista con RPP.

Asimismo, dijo que el fiscal del caso, Guido Ludeña, no presentó testimonios de testigos directos. “No existe un testigo que pueda decir ‘yo he visto’, a ‘mí me consta’”, dijo Jiménez.