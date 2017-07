¿Una muñeca poseída fue grabada en las calles de Cusco?

En el mundo de lo paranormal hay hechos tan inexplicables como fascinantes. Sin embargo, con el pasar de los años y el avance de las investigaciones, argumentos científicos han logrado finalmente separar fraudes y coincidencias de verdaderos casos más allá de la comprensión.

En este sentido, los casos de objetos poseídos, especialmente muñecos, maniquíes o estatuas, son tan recurrentes que se pueden encontrar por cientos en YouTube, con videos que aseguran ser una prueba irrefutable de que ese objeto inerte esconde algo que le ha hecho cobrar vida.

Los siguientes videos fueron publicados en junio y se viralizaron rápidamente. En ellos se aprecia a un grupo de personas en las calles de Cusco entablando una conversación con una muñeca supuestamente poseída.

Las imágenes muestran a las personas hablando y manipulando a esta muñeca en una calle de la ciudad imperial.

Aquí se puede apreciar cómo realizan preguntas a esta muñeca de un modelo electrónico “con voz” y que mueve los labios y la cabeza. El juguete repite ciertas frases. Sin embargo, parece decir otras algo extrañas como “He dormido tanto”, “¿Por qué me he muerto?”, “Nadie me hace caso”.

El juguete parece repetir las mismas frases como cualquier otro, pero algunas de ellas resultan bastante extrañas.

No obstante, tal vez el detalle más raro que se puede apreciar en las grabaciones se da al momento en que descubren la parte posterior de la muñeca y las imágenes graban captan que le faltan varias pilas, pese a lo cual funciona. Asimismo, aseguran que esta se encontraba apagada.

¿Verdad o mentira?

El video generó toda una polémica en las redes por parte de quienes no encontraban una respuesta lógica a estos sucesos y quienes acusaban un fraude a todas luces. Fue tanta su popularidad que el reconocido youtuber mexicano Oxlack Castro lo analizó en su canal.

Oxlack Castro es un youtuber mexicano que se dedica hace varios años a analizar temas desconocidos y paranormales.

Este popular videoblogger que aborda diversos hechos inexplicables y desconocidos concluyó que este video era un fraude y hasta llamó “charlatanes” a quienes se encontraban en las imágenes, insinuando que todo se habría realizado para obtener dinero de los curiosos en las calles.

La conclusión, sin embargo, generó a su vez una nueva polémica, pues varias personas todavía comentan que hay cosas que no cuadran e incluso algunos, que dicen conocer el caso de primera mano y haberlo atestiguado, aseguran que es real ¿Qué crees tú, fraude o no?