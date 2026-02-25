Caso Lizeth Marzano: testigo clave del accidente revela nuevos detalles

Una testigo clave del accidente en el que falleció la deportista Lizeth Marzano brindó declaraciones en exclusiva al programa 'Mesa Caliente', aportando nuevos detalles sobre lo ocurrido la noche del martes 17 de febrero.

Fanny Zorzet señaló que, tras el impacto, el personal de serenazgo llegó al lugar en un lapso aproximado de entre cinco y diez minutos, mientras que la ambulancia habría tardado cerca de 20 minutos. De acuerdo con su testimonio, la joven no solo fue atropellada, sino que también terminó impactando contra un árbol ubicado en la vía peatonal.

La testigo afirmó además que Lizeth Marzano no pidió ayuda debido a que se encontraba inconsciente como consecuencia del fuerte golpe. “Todo esto habrá ocurrido cerca de 30 minutos, aquí hubo negligencia de tiempo”, manifestó.

En esa línea, indicó que tras la llegada de las autoridades se pidió que revisen las cámaras para dar con el responsable, pero indicó que esto no se concretó. Finalmente, señaló que no podría confirmar si en el vehículo se encontraban dos personas, ya que la unidad tenía lunas polarizadas.