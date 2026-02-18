Agatha Lys predice quién podría ser el próximo presidente del Perú

La vidente y astróloga Agatha Lys participó en el programa 'Mesa Caliente', donde comentó la coyuntura política relacionada con José Jerí, tras la aprobación de la moción de censura en su contra por parte del Congreso de la República este martes 17 de febrero.

Agatha Lys se pronunció sobre el futuro de Jerí, señalando que, desde su perspectiva, podrían surgir nuevas revelaciones vinculadas a su entorno personal y a presuntas negociaciones.

"Le van a sacar muchas más cosas, que tiene que ver con mujeres, esto solo es el comienzo, él lamentablemente va a ir a la cárcel. No va a tener oportunidad de (huir), ya que ahora los ojos están detrás de él, saldrán cosas peores de lo que ya hemos escuchado", dijo.

SOBRE EL PRÓXIMO PRESIDENTE

Asimismo, al ser consultada sobre la próxima elección de la Mesa Directiva del Legislativo, la astróloga indicó que, según su interpretación, una mujer tendría mayores probabilidades de asumir la presidencia del Congreso y, en consecuencia, la encargatura de la Presidencia de la República.