“Cri Cri” es el décimo famoso confirmado en el reality “La Granja VIP”

El reality “La Granja VIP” continúa generando expectativa a pocos días de su estreno en Panamericana Televisión. Esta vez se confirmó la participación de Cristian Guadalupe, conocido como “Cri Cri”, quien se convierte en el décimo famoso en ingresar a la competencia que entregará 100 mil soles de premio.

“Cri Cri”, aseguró en el programa “Mesa Caliente” que está listo para asumir el reto de convivir con sus compañeros y desenvolverse frente a las 40 cámaras que registrarán cada momento dentro de la granja. Asimismo, señaló que su objetivo es llegar hasta la final y llevarse el jugoso premio.

Sobre sus futuros compañeros en “La Granja VIP”, “Cri Cri” señaló que todavía no los conoce muy bien, aunque percibe buena energía entre los participantes. Incluso comentó que podría llevarse bien con Miguel Vergara, a quien considera un personaje divertido dentro del programa. “Me va a gustar estar con él porque se ve bien cómico y alegre. He visto los programas que ha hecho”, indicó.

MAMÁ DE ‘CRI CRI’ FELIZ POR SU INGRESO A LA “LA GRANJA VIP”

Uno de los momentos más emotivos de su presentación fue cuando su madre, doña Judith Guadalupe Farfán ingresó al set para dedicarle un mensaje lleno de orgullo y cariño. Visiblemente emocionada, expresó la tranquilidad que siente al verlo iniciar esta nueva etapa en su vida. “Siento emoción, más tranquilidad, más paz, más todo, y tenerlo aquí a mi hijo al lado es lo mejor”, afirmó conmovida.

ESTRENO DE “LA GRANJA VIP”

“La Granja VIP” se estrena este lunes 16 de marzo desde las 8:30 de la noche, cuando 16 participantes competirán por un premio de 100 mil soles mientras enfrentan un desafío único que los pondrá a prueba en una experiencia completamente distinta a todo lo que han vivido antes.