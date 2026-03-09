Pamela López es la novena participante confirmada de “La Granja VIP”, reality que se estrena el 16 de marzo

El reality “La Granja VIP” continúa revelando a las celebridades que formarán parte del programa y recientemente se anunció que Pamela López es la novena participante confirmada. El formato reunirá a 16 famosos que dejarán los lujos para vivir en una granja real, sin comodidades y bajo vigilancia las 24 horas, mientras enfrentan distintos retos para mantenerse en competencia.

La participación de Pamela López fue revelada durante la reciente emisión del programa “Mesa Caliente”, donde se confirmó su ingreso al reality. El programa se estrenará el lunes 16 de marzo a las 8:30 p. m. y se emitirá de lunes a sábado, mostrando la convivencia, los desafíos y las estrategias de los participantes en un entorno completamente distinto a su vida cotidiana.

Entre los famosos confirmados se encuentran Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Yiddá Eslava y Gabriela Herrera, quienes fueron anunciados inicialmente como parte del elenco. Posteriormente también se reveló la participación de la actriz Celine Aguirre, quien aceptó el desafío de ingresar al programa.

A la lista se sumaron recientemente el actor Miguel Vergara y La Mackyna, quienes también participarán en el reality. Con la incorporación de Pamela López, ya son nueve los famosos confirmados que pondrán a prueba su resistencia y capacidad de adaptación a la vida en el campo.