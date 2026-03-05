¿Anillo reciclado? Pamela López expone a Cueva y lanza advertencia a Pamela Franco

Pamela López llegó como invitada al programa Mesa Caliente para aclarar la controversia sobre los anillos que su expareja, el futbolista Cristian Cueva, mostró recientemente en redes sociales. La polémica surgió luego de que varios usuarios notaran el gran parecido entre esos aros y los que la pareja utilizó en su matrimonio.

Durante la conversación, López explicó que cuando se casó en 2019 los anillos fueron mandados a hacer con un diseño tipo Cartier y que, con el paso del tiempo, los llevó a una joyería para realizarles modificaciones junto con otras piezas. Según relató, algunas joyas le fueron devueltas a ella y otras terminaron en manos de la otra parte.

¿SON LOS MISMOS ANILLOS?

Ante las preguntas de los conductores, la influencer no descartó que el anillo que ahora luce Franco sea similar que utilizó durante su matrimonio. Incluso deslizó que podría tratarse de la misma pieza con algunos ajustes.

“No sé exactamente qué pasó, pero si el anillo que estamos viendo es ese, claramente no lo han fundido. De repente solo le cambiaron la talla o lo pulieron”, explicó López, dejando abierta la posibilidad de que el aro haya sido reutilizado.

PAMELA LÓPEZ RESPONDE SOBRE PAMELA FRANCO

En medio del debate también surgió el nombre de Pamela Franco, actual pareja del futbolista. López fue consultada sobre si le gustaría que ella viviera situaciones similares a las que asegura haber atravesado durante su relación con Cueva.

La respuesta fue clara: “No se lo deseo a nadie, Tilsa, porque solamente yo sé lo que me tocó vivir, la cruz que me tocó vivir”, expresó. Sin embargo, añadió que si alguien decide continuar una relación conociendo todo lo ocurrido, deberá asumir las consecuencias.