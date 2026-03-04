Gabriela Herrera se suma a La Granja VIP como nueva participante

Gabriela Herrera se convierte en la quinta participante de La Granja VIP tras ser presentada en Mesa Caliente.

A pocos días del estreno de La Granja VIP, se vienen revelando los participantes que formarán parte de este nuevo reality, en el que deberán convivir juntos para intentar convertirse en los ganadores.

Además, en el programa Mesa Caliente se dio a conocer a la quinta integrante que se sumará a Mark Vito, Mónica Torres, Stefano Rossini e Yidda Eslava, con quienes competirá día a día en La Granja VIP.

LA NUEVA INTEGRANTE

Gabriela Herrera, una mujer multifacética se suma al reality, donde aportará todo su talento y también su fuerte carácter con el objetivo de quedarse con el premio final. Además, aseguró que no le teme al conflicto, ya que ha pasado por diversas situaciones en las que ha sabido manejar la polémica.

Se trata de una mujer que desborda talento tanto en el baile como en el canto, y que además llega a la competencia con buena vibra y una personalidad marcada. Su carácter fuerte y sus actitudes polémicas la llevan a no quedarse callada ante ninguna situación que implique conflicto.

PROBLEMAS CON FLOR ORTOLA

Por otro lado, fue presentada en el programa Mesa Caliente, donde dejó ver su real carácter cuando le preguntaron si tenía algún problema con Flor Ortola, conductora del programa.

Ante la pregunta, Gabriela respondió que le consulten por cosas relevantes de su vida, ya que aseguró no tener enemigos. Esta declaración incrementó la polémica y desató un cruce de palabras, en el que Flor no se quedó callada y respondió en tono defensivo.