Hoy Mesa Caliente desde las 6:15 p.m.: ¿qué tema se tocará?

¡La espera terminó! Desde este miércoles 4 de marzo, a través de las pantallas de Panamericana Televisión, Mesa Caliente cambia de horario y ahora se emitirá desde las 6:15 p.m., donde se abordarán los diversos temas que están en boca de todos.

PANELISTAS SEGUIRÁN EN EL PROGRAMA

Aunque el programa adelanta su hora de emisión, los panelistas se mantienen en sus lugares y los televidentes continuarán disfrutando de los comentarios de Tilsa Lozano, Israel Dreyfus, Flor Ortola, Karla Tarazona, Kathy Sheen y Rick La Torre.

Las opiniones de cada integrante de Mesa Caliente seguirán siendo sin filtro, duela a quien le duela, dejando de lado amistades o afinidades. Por ello, existe gran expectativa por conocer el tema que abordarán esta tarde.

¿DE QUÉ HABLARÁN?

La pareja sorprendió cuando anunció su romance y, meses después, el nacimiento de su hijo. Sin embargo, en las últimas horas han surgido especulaciones sobre una posible crisis en la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, lo que ha despertado la curiosidad del público. ¿Qué dirán al respecto en Mesa Caliente?