Andrea Muñoz habla tras revelar presunto amorío con ‘Tomate’ Barraza: esto fue lo que dijo

Andrea Muñoz se pronunció luego de la controversia generada por sus recientes declaraciones sobre un supuesto vínculo con Carlos “Tomate” Barraza. En su intervención en el programa Mesa Caliente, la expareja de José María Barraza reconoció un exceso en sus afirmaciones.

“Sé que es la polémica que yo misma generé. Lo que reconozco es que hubo un exceso de mi parte, no tenía por qué haberlo dicho. Las cosas se dieron por mi impulso, fue un error”, manifestó.

Muñoz también cuestionó la reacción del padre de su hijo, señalando que estaría utilizando la situación.

“Lo que está pasando aquí es que el padre de mi hijo está aprovechando toda esta polémica. Estoy reconociendo mi error y este señor está aprovechando para manchar la honra de mi hijo. No sé cuál es la duda de la paternidad, habiendo ya una prueba de ADN judicial”, agregó.