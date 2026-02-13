Pamela López echa a 'Don Diablo': revela que pareja de Yahaira Plasencia le regaló joyas y hasta un carro

Pamela López sorprendió al revelar detalles de su pasado vínculo con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’. La influencer aseguró que el empresario le habría realizado costosos obsequios cuando ambos mantuvieron un acercamiento sentimental.

REGALOS COSTOSOS

Según relató, los regalos incluyeron joyas de oro e incluso un vehículo. “Han sido varios regalitos, es una persona generosa porque tiene los medios. Le gusta regalar joyitas de oro, maquillajes y esas cosas. De pronto me dice: ‘toma, aquí tengo unas llaves, te he comprado un carro para ti para que lo uses’, cuando terminamos de salir devolví el carro”, comentó.

Pamela López también dejó entrever que ciertas actitudes del empresario le generaron inquietud. “Hay cositas que ella (Yahaira) debe saber que no son normales, como que quería sobreprotegerme. Pero esa sobreprotección me llevaba a otras cosas que, como lo he dicho, me asustaban un poco. Lo estaba justificando con que me estaba protegiendo”, agregó.

Como se recuerda, la salsera Yahaira Plasencia también había comentado previamente que el empresario suele realizar obsequios de alto valor.