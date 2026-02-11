¡Se dijeron de todo! Tilsa Lozano y Flor Ortola protagonizan tenso momento en 'Mesa Caliente'

Tilsa Lozano y Flor Ortola protagonizaron un tenso intercambio de palabras durante el estreno del programa de espectáculos 'Mesa Caliente', emitido por Panamericana Televisión.

En medio del acalorado cruce, Tilsa Lozano le recordó a Ortola que fue ella quien la recomendó para formar parte del espacio televisivo, comentario que no cayó nada bien en la argentina.

La polémica se intensificó tras la difusión de un chat en el que Tilsa Lozano propone a Flor Ortola como integrante del programa. “Tiene que estar dispuesta a pelear y generar titulares”, se lee en el mensaje.

ORTOLA RESPONDE

Ante ello, Ortola respondió señalando que sí realizó casting para ingresar al programa y negó haber recibido algún favor. “Nadie me hizo un favor, no tengo corona porque Tilsa me recomendó”, expresó.