‘Don Diablo’ engríe a Yahaira Plasencia con costosas joyas

La cantante Yahaira Plasencia generó polémica en redes sociales tras realizar una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, donde apareció junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’, vendiendo ropa a sus seguidores.

Ante ello, el conductor Kurt Villavicencio se presentó en el lugar donde se desarrollaba el evento y conversó con la salsera. Durante el diálogo, Plasencia agradeció a Rodríguez por el respaldo brindado a su emprendimiento.

Asimismo, Villavicencio observó que la artista lucía un collar con las iniciales de su nombre, además de pulseras que habrían sido un obsequio del empresario.

SAN VALENTÍN

Consultada sobre si pasará el 14 de febrero, Día de San Valentín, junto a Luis Fernando Rodríguez, la cantante indicó que no será posible debido ya que tiene programada una gira por Estados Unidos. Respecto a su vínculo con el empresario, señaló que atraviesa una etapa tranquila en su vida y que se encuentra feliz.