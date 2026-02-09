Pamela López niega pedido de cárcel en su contra: "Lo que quieren es dar show"

La influencer Pamela López fue la primera invitada del nuevo programa de espectáculos 'Mesa Caliente', emitido por Panamericana Televisión, donde se refirió a su situación legal tras la decisión del Octavo Juzgado de Familia de Lima de solicitar a la Fiscalía el inicio de un proceso penal en su contra.

En el programa, la influencer negó que exista un pedido de prisión efectiva en su contra. “No es verdad que estén pidiendo cárcel para mí. Lo que se está solicitando es que se revise y se sancione un supuesto incumplimiento de medidas [...] lo que quieren es dar show”, señaló.

Durante la entrevista, Pamela López también cuestionó la posibilidad de una sanción de prisión, señalando que ella es quien se encarga del cuidado de sus hijos. Asimismo, al ser consultada sobre si al futbolista le importaría que enfrente una eventual pena de cárcel, respondió que considera que no sería de su interés.

En otro momento, se refirió a las acusaciones de amenazas de muerte contra Selene Cucat. López indicó que, si bien actualmente no mantienen una relación cercana, Cucat fue una persona que la apoyó en momentos difíciles tras su retorno del extranjero.

SOBRE DECLARACIONES DE PAMELA FRANCO

Finalmente, la influencer se pronunció sobre las declaraciones de Pamela Franco respecto a su situación legal, mostrando una postura crítica y señalando que no considera creíble su respaldo. "Es una persona que miente, no le creo nada, que se mantenga alejada", dijo.