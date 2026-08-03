IPD reabre piscina olímpica de Villa María del Triunfo: conoce cómo acceder a clases gratuitas

La renovada piscina del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres volverá a recibir a la comunidad tras permanecer más de un año y medio cerrada.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) reabrió la piscina olímpica del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, ubicado en Villa María del Triunfo, luego de permanecer cerrada durante más de un año y medio.

La reapertura permitirá retomar las clases gratuitas de natación del programa Academia IPD, que contará con 800 vacantes para niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años. También se ofrecerán clases de paranatación para personas con discapacidad y actividades dirigidas a adultos mayores de 18 años.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en el complejo deportivo a partir del miércoles 5 de agosto, mientras que las clases comenzarán el sábado 15 de agosto, en el marco del Día del Niño.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña, destacó que la recuperación de este espacio permitirá impulsar la práctica de la natación y contribuir a la formación de nuevos deportistas. "Tras más de un año y medio de haber permanecido cerrada, esta piscina vuelve a estar al servicio de la comunidad de forma gratuita", señaló.

Acceso gratuito para la comunidad

Además de las clases de la Academia IPD, la institución anunció que la ciudadanía podrá utilizar gratuitamente la piscina en diferentes turnos. Los horarios y condiciones de acceso serán informados posteriormente para garantizar el uso ordenado de las instalaciones.

La piscina olímpica tiene 50 metros de largo por 25 metros de ancho, una profundidad de 2.20 metros y 20 carriles. Puede recibir hasta 1,250 usuarios para actividades recreativas, mientras que las actividades formativas tendrán un aforo máximo de 200 participantes por turno.

La infraestructura cuenta además con un sistema de recirculación de agua en circuito cerrado y vestuarios con espacios adaptados para personas con discapacidad. Este escenario deportivo fue utilizado anteriormente para competencias nacionales e internacionales, entre ellas los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Sudamericano de Deportes Acuáticos Perú 2021.