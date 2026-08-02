Expulsan del Perú a ‘Catire’: sanguinario sicario vinculado al "Tren de Aragua"

Como parte de las acciones contra el crimen organizado transnacional, el Gobierno ejecutó la expulsión de tres ciudadanos venezolanos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, luego de que cumplieran una condena de ocho años en el país.

Los expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, alias "Catire"; Rodysnimel Alcántara Brito, alias "Rody"; y José Zorrilla Velásquez, alias "Rafa". Los tres habían sido condenados por los delitos de tenencia ilegal de armas y contra la tranquilidad y la salud públicas.

En la diligencia participaron el ministro del Interior, César Astudillo; el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde; y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, encargado del sector Justicia.

Tras cumplir sus condenas, los tres ciudadanos fueron trasladados en una aeronave Spartan C-27J de la Fuerza Aérea del Perú hacia el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas.

Según información oficial, la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó las coordinaciones para concretar la expulsión luego de que las autoridades venezolanas comunicaran su disposición para recibir a los tres ciudadanos, quienes además registraban requerimientos judiciales vigentes en su país de origen.

ACCIONES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

El Gobierno señaló que la medida forma parte de las acciones destinadas a impedir que integrantes de organizaciones criminales transnacionales permanezcan en territorio peruano tras cumplir sus condenas.