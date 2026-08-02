Cuánto ha crecido el mercado de apuestas deportivas en Perú y qué dice la regulación

Los meses previos y posteriores al Mundial de Fútbol 2026 dejaron en evidencia el nivel de interés que despiertan las apuestas deportivas online.

Panamericana Televisión ha acompañado durante décadas la manera en que los peruanos siguen el fútbol desde la pantalla del televisor; hoy esa misma pasión se traslada también a las pantallas de los celulares, donde millones de aficionados combinan la transmisión en vivo de un partido con el seguimiento simultáneo de cuotas y mercados de apuestas deportivas debidamente autorizadas.

Un crecimiento que no pasó desapercibido durante el Mundial 2026

Los meses previos y posteriores al Mundial de Fútbol 2026 dejaron en evidencia el nivel de interés que despiertan las apuestas deportivas online entre los peruanos.

La final entre España y Argentina, resuelta por la mínima diferencia a favor del combinado europeo en el MetLife Stadium, fue uno de los eventos deportivos más comentados del año y, según coinciden distintos análisis del sector, también uno de los que más movimiento generó en las plataformas de apuestas autorizadas en el país.

Este fenómeno no es casualidad: responde a un mercado que lleva varios años de crecimiento sostenido bajo un marco regulatorio cada vez más consolidado.

Un fenómeno que trasciende un solo torneo

Si bien el Mundial 2026 actuó como catalizador puntual de la actividad en plataformas de apuestas, reducir el crecimiento del sector a un único evento sería una lectura incompleta.

El propio calendario deportivo peruano, con la Liga 1 disputándose durante gran parte del año y con competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana sumando partidos casi semanales, sostiene un flujo constante de actividad en el mercado de apuestas mucho más allá de las citas mundialistas.

La ley que ordenó un sector antes disperso

Ese marco regulatorio tiene nombre y fecha concretos. La Ley N.° 31557, promulgada en agosto de 2022 y modificada posteriormente por la Ley N.° 31806, estableció por primera vez un tratamiento normativo integral para los juegos y apuestas deportivas a distancia en el Perú.

Su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 005-2023-MINCETUR, entró en vigencia en febrero de 2024, dejando al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como la única autoridad responsable de otorgar licencias y fiscalizar a los operadores. El registro público de este sector permite a cualquier usuario consultar, antes de registrarse, si una plataforma cuenta con autorización vigente para operar en todo el territorio nacional.

Lima como epicentro, pero con alcance nacional

Aunque buena parte de la actividad comercial y regulatoria del sector se concentra en Lima, sede tanto de la entidad reguladora como de la mayoría de operadores con oficinas locales, el consumo de apuestas deportivas online se distribuye de manera mucho más pareja a nivel nacional, gracias a la penetración de internet móvil incluso en regiones alejadas de la capital.

Las cifras detrás del crecimiento

El tamaño del mercado peruano de apuestas y casinos ha crecido de manera notable en los últimos años. Cifras oficiales del Estado peruano muestran que la recaudación por impuestos a los juegos y apuestas a distancia superó los S/ 419.5 millones entre enero y noviembre de 2025, con el impuesto específico a las apuestas deportivas como principal componente de ese total.

Ese mismo proceso de fiscalización también ha permitido cerrar locales que operaban de manera ilegal, reduciendo así la competencia informal que durante años restó recursos fiscales al Estado.

Cómo se traduce este crecimiento en la vida del usuario

Para el ciudadano común, este crecimiento regulado se traduce en una mayor oferta de operadores licenciados, cada uno compitiendo por captar nuevos usuarios a través de bonos de bienvenida y promociones de depósito.

Sin embargo, la formalización también implica obligaciones concretas para las plataformas: verificación de mayoría de edad, herramientas de autoexclusión, límites de depósito configurables y el pago de un impuesto sobre los ingresos brutos que en parte financia la propia labor de supervisión estatal.

Verificar que cualquier plataforma cuente con licencia vigente sigue siendo el paso más importante antes de registrarse, especialmente en un mercado donde la oferta de operadores cambia con relativa frecuencia.

Quienes buscan comparar las condiciones vigentes de distintos bonos de bienvenida entre operadores autorizados pueden revisar el análisis de bonos en The Playoffs, que mantiene una cobertura permanente sobre este tema en el mercado peruano. Aquí podrás encontrar reseñas de betano código promocional así como mucha información reciente del sector.

El fútbol local, otro motor de la demanda

Más allá de los grandes torneos internacionales, el fútbol local sigue siendo un motor constante de la actividad en el mercado de apuestas.

El Torneo Clausura de la Liga 1, que arrancó recientemente con triunfos de clubes como Alianza Lima y Universitario, junto con la expectativa por las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 —que la selección peruana disputará como local en Lima, Cusco y Puno—, garantizan un flujo constante de eventos deportivos nacionales sobre los cuales los aficionados peruanos seguirán apostando en plataformas debidamente autorizadas durante los próximos meses.

Métodos de pago y su rol en la formalización del sector

Otro elemento que ha acompañado el crecimiento regulado de este mercado es la diversificación de métodos de pago disponibles para los usuarios peruanos. Los operadores licenciados suelen ofrecer transferencias bancarias directas, billeteras digitales de uso extendido en el país y, en algunos casos, tarjetas de débito o crédito, todo bajo los estándares de seguridad que exige la normativa vigente.

Esta variedad de opciones facilita que los usuarios liquiden sus operaciones en soles peruanos, sin necesidad de recurrir a intermediarios informales o plataformas de cambio no reguladas, un riesgo frecuente entre quienes optan por operadores sin licencia local. La trazabilidad que exige el marco legal sobre estas transacciones es, además, una de las herramientas clave con las que cuenta el Estado para fiscalizar el cumplimiento tributario del sector.

Un ecosistema mediático que también sigue de cerca este mercado

No solo los portales especializados en apuestas cubren hoy este fenómeno: canales de noticias generalistas, programas deportivos y espacios de entretenimiento dedican cada vez más espacio a explicar cómo funciona la regulación vigente, una señal de que el tema ha dejado de ser un nicho para convertirse en un asunto de interés general para la audiencia peruana.

Cobertura deportiva y actualidad, de la mano

La sección Deportes de Panamericana TV de este canal ha seguido de cerca tanto la resaca del Mundial 2026 como el arranque de la temporada futbolística nacional, dos frentes informativos que también explican, en buena medida, el comportamiento del mercado de apuestas deportivas en el país durante los últimos meses.

Lo que viene para el sector en los próximos meses

De cara a lo que resta del año, el sector de apuestas deportivas en Perú enfrenta al menos dos frentes relevantes: la consolidación del proceso de renovación y fiscalización de licencias, que ha llevado a la salida de varios operadores del registro oficial en los últimos meses, y el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, un ciclo que históricamente dispara la actividad en las plataformas autorizadas cada vez que la selección nacional juega de local.

A esto se suma la expectativa por eventuales ajustes normativos relacionados con la publicidad del sector y con el Impuesto Selectivo al Consumo aplicable a plataformas tecnológicas, un tema sobre el que la autoridad reguladora ha publicado normativa complementaria durante este año. Seguir de cerca estos frentes permitirá anticipar cómo evoluciona un mercado que, todo indica, seguirá creciendo de la mano del calendario futbolístico nacional.

Crecer con reglas claras, la fórmula que debe mantenerse

El crecimiento del mercado de apuestas deportivas en Perú es, ante todo, la consecuencia de una decisión regulatoria concreta tomada hace pocos años: formalizar un sector que antes operaba sin ningún tipo de supervisión estatal.

Ese proceso ha traído beneficios claros en materia de recaudación fiscal y protección al consumidor, pero también exige que cada usuario asuma su propia responsabilidad: apostar únicamente en plataformas licenciadas, fijar límites de tiempo y dinero antes de empezar a jugar, y recurrir a ayuda profesional si el entretenimiento deja de sentirse como tal.

Mantener ese equilibrio entre crecimiento comercial y responsabilidad individual será, sin duda, uno de los grandes desafíos del sector en los próximos años.