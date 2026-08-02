Óscar Arriola: Titular del Interior ha señalado que los oficiales generales estamos en evaluación

En amplia entrevista con RPP, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, se refirió a los posibles cambios de personal que se realizarían próximamente en la institución, donde también estaría incluido su cargo.

"Hace tres días ha habido una ceremonia de reconocimiento al señor ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y él ha indicado que todos los oficiales generales siempre estamos en permanente evaluación", manifestó.

ARDUO Y CONSTANTE

Por otro lado, el general Arriola Delgado destacó la importante labor policial desarrollada frente a la delincuencia, indicó que los casos de homicidio se redujeron en un 24% y las denuncias por extorsión en un 22% a nivel nacional.

Finalmente, calificó el trabajo de la institución policial como arduo y constante, señaló que los resultados positivos de los últimos meses se han obtenido de manera progresiva y con exhaustivas labores de inteligencia.