Rímac: adolescente de 14 años fue asesinado a puñaladas por resistirse al robo de su celular

Según primeras informaciones, el crimen se registró la tarde de ayer; el adolescente de 14 años caminaba por la avenida Abelardo Gamarra, en el distrito del Rímac, cuando fue interceptado por dos sujetos que estaban en una motocicleta.

Los hombres le exigieron que les entregue su billetera y celular; el muchacho se negó y comenzó el forcejeo. Ante la tenaz resistencia, uno de los ladrones lo apuñaló varias veces; luego le arrebataron sus pertenencias y se marcharon.

MOVIMIENTOS DE LOS DELINCUENTES

Pese a que resultó gravemente herido, el menor logró caminar varios metros antes de desplomarse frente a una vivienda. En la zona hay varias cámaras de seguridad que podrían haber registrado los movimientos de los delincuentes.

La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones; en el lugar del ataque se encontró una zapatilla negra y el espejo de una moto que, según trascendidos, pertenecerían a la unidad utilizada por los criminales.