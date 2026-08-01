Dos sujetos fueron baleados en un descampado de SJL: ataque sería por ajuste de cuentas

Según primeras informaciones, dos hombres fueron baleados en un descampado cercano a una losa deportiva, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). Uno de ellos murió; el otro fue llevado por los vecinos a un hospital cercano.

Las víctimas son Hernán C., de 28 años, y Juan R., de 19. El primero fue encontrado sin signos vitales, mientras que el segundo estaba grave. El ataque se registró esta mañana, alrededor de las 06:00, indicaron los asustados moradores.

ANTECEDENTES POLICIALES

Las autoridades iniciaron las diligencias. Una de las primeras hipótesis que manejan los investigadores es que los hombres habrían sido secuestrados en otro lugar. Luego llevados al descampado donde fueron golpeados y baleados.

Asimismo, se conoció que ninguno de los sujetos registra antecedentes policiales. No descartan que el crimen esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas; en el bolsillo del fallecido se encontró una bolsita con droga.