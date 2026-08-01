La Dinastía Tocorón: capturan a seis integrantes de banda por robo de armas en Surco

Agentes de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco y la Policía Nacional capturaron esta madrugada a seis presuntos miembros de la banda criminal "La Dinastía Tocorón". El operativo se desplegó en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores y Pachacámac, bajo la dirección de la fiscal Diana Regalado.

Los sujetos detenidos fueron identificados por las autoridades como César Riera, Edgar Rodríguez, Rafael Rodríguez, Junior Reyes, Carlos Tisnado y Olga Guevara, todos ellos de nacionalidad extranjera.

El Ministerio Público los vincula con el asalto a una tienda de armas en Surco, ocurrido el pasado 28 de mayo, y les atribuye una participación concertada en el transporte y ocultamiento del armamento robado.

Evidencias y líneas de investigación

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, teléfonos móviles y computadoras portátiles. También se hallaron pasaportes, joyas y prendas de vestir que serán sometidas a pericias. El análisis de los dispositivos electrónicos permitirá obtener nuevos elementos de prueba contra la organización.

Las investigaciones de inteligencia indican que, tras el robo, los implicados se trasladaron hacia un centro recreacional en Pachacámac, donde ingresaron con el armamento oculto en bolsas. El seguimiento permitió reconstruir la ruta y los roles que cada integrante habría asumido para ejecutar el asalto.