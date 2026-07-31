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Hace 2 horas

Policía rescata a empresario avícola secuestrado en SMP: exigían S/ 50 mil para liberarlo

En la vivienda se encontró drogas, seis artefactos explosivos, municiones, cinco celulares, tarjetas SIM, una tarjeta bancaria, comprobantes de operaciones financieras, etc.

Foto Referencial



Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional capturaron a nueve integrantes de una banda criminal en el distrito de San Martín de Porres (SMP); estos se dedicaban al secuestro de empresarios.

Durante la intervención, las autoridades lograron liberar a un empresario avícola que mantenían en cautiverio en una estrecha habitación de la vivienda inspeccionada. Los criminales exigían a la familia S/ 50 mil para liberarlo.

SUSTANCIAS ILÍCITAS

En el operativo no se realizó ningún disparo; se detuvo a ocho adultos y una menor de 17 años, quienes serán indagados por presuntamente participar en la planificación, ejecución y cautiverio de la víctima secuestrada.

En el lugar se decomisó drogas, seis artefactos explosivos, municiones, cinco celulares, tarjetas SIM, una tarjeta bancaria, comprobantes de operaciones financieras e insumos para la elaboración de sustancias ilícitas 


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