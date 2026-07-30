Senamhi pronostica lloviznas en Lima: revisa desde cuándo y qué zonas serán afectadas

El organismo informó que el evento se extenderá hasta el domingo 2 de agosto y estará acompañado por mayor humedad, nubosidad, niebla y neblina en la costa peruana.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que entre el viernes 31 de julio y el domingo 2 de agosto se registrarán lloviznas dispersas en Lima y otras zonas de la costa peruana, como consecuencia de la intensificación de los vientos del sur.

Según la entidad, el fenómeno se presentará a lo largo del litoral, desde Piura hasta Tacna, y favorecerá el incremento de la humedad, una mayor cobertura nubosa y la presencia de niebla y neblina, principalmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

LIMA METROPOLITANA

En Lima Metropolitana, los mayores acumulados de llovizna se prevén en los distritos de la zona sur, donde podrían registrarse hasta 2.0 milímetros de precipitación, equivalente a dos litros de agua por metro cuadrado.

En el resto de la capital, los acumulados alcanzarían hasta 0.5 milímetros, de acuerdo con el pronóstico del Senamhi.

Asimismo, la institución indicó que durante las tardes podrían presentarse intervalos de brillo solar en algunos sectores de la costa, siempre que las condiciones atmosféricas sean favorables.

(Con información de Agencia Andina)