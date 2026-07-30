Viven en la calle: Este es el drama de más de 30 familias desalojadas en Villa El Salvador

Bajo las inclemencias de un clima cambiante y la incertidumbre, más de 30 familias se encuentra en situación crítica. Se vieron seriamente afectadas por un proceso de desalojo y disputas de terrenos en el asentamiento humano Sol de Villa, cerca de la avenida Pastor Sevilla.

Esta zona ha sido escenario de tensiones legales y judiciales sobre la posesión de predios y debido a esto cerca de 37 familias, sumando más de 150 personas, incluyendo niños y adultos mayores, ahora viven en carpas, esperando que las autoridades puedan brindarles la ayuda que requieren.

Piden ser reubicados

Los pobladores afirman que habitaban el lugar de manera pacífica desde 1997, donde levantaron sus hogares y hasta cuentan con servicios básicos, pero esto no bastó igual fueron desalojados.

La razón de esta situación es un litigio judicial iniciado en 2014 entre los vecinos y la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado El Progreso, la cual reclama la propiedad legal del terreno.

Como se recuerda, los vecinos criticaron el poco tiempo otorgado para sacar sus pertenencias y ahora piden ayuda de las autoridades locales,"No somos números, somos familias, queremos una reubicación”, señaló una de las vecinas afectadas.