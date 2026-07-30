¡Alerta máxima por calor! Senamhi activa alerta roja en Lima y 20 regiones

La ciudadanía deberá protegerse de la exposición al sol ante el incremento de temperaturas y radiación ultravioleta.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja para Lima y otras 20 regiones debido a un incremento significativo de las temperaturas, que en algunos sectores podría alcanzar hasta los 36 °C durante los próximos días.

Según informó la entidad, este episodio de calor, inusual para la temporada de invierno, se presentará desde el jueves 30 de julio hasta el sábado 1 de agosto. Además del aumento de temperatura, se prevé escasa nubosidad al mediodía, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta.

El organismo también advirtió que se registrarán ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, principalmente durante las horas de la tarde, por lo que recomendó a la población tomar las precauciones necesarias ante estas condiciones climáticas.

MÁS DE 20 REGIONES SERÁN AFECTADAS

La alerta roja comprende a las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.

De acuerdo con la entidad, estas condiciones climáticas están asociadas a la presencia del Fenómeno El Niño Costero, que continúa generando alteraciones en el comportamiento habitual del clima a lo largo del litoral peruano. Asimismo, pidieron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas de protección frente a la exposición prolongada al sol.

TEMPERATURAS DE 36 GRADOS

Para el jueves 30 y viernes 31 de julio, así como para el sábado 1 de agosto, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que en la costa central los valores oscilarán entre 24 °C y 30 °C.

Por otro lado, en la costa sur, las temperaturas se ubicarán entre los 22 °C y 30 °C. En tanto, la sierra norte podría registrar máximas de hasta 32 °C, mientras que la sierra central alcanzaría hasta los 30 °C y la sierra sur hasta los 29 °C.