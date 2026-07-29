Usuarios reportan demoras en la Línea 1 del Metro de Lima

La Línea 1 del Metro de Lima informó que este miércoles registra demoras en la circulación de sus trenes y aseguró que viene realizando las acciones necesarias para restablecer la frecuencia habitual del servicio en el menor tiempo posible. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la concesionaria pidió comprensión a los usuarios, aunque no precisó las causas de la incidencia.

“Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión”, señaló la empresa en su pronunciamiento. Sin embargo, decenas de pasajeros utilizaron las redes sociales para reportar largas esperas en distintas estaciones, indicando que los retrasos alcanzaban hasta 20 minutos para abordar un tren.

Uno de los usuarios afectados relató que el viaje se desarrolló con demoras en cada estación debido a una presunta falla en el sistema. Según su testimonio, los pasajeros fueron informados de que un inconveniente técnico habría originado la reducción en la frecuencia de las unidades, generando congestión en los andenes.

USUARIOS PREOCUPADOS

No es la primera vez que la Línea 1 enfrenta interrupciones en su servicio. El pasado 6 de febrero, las operaciones fueron suspendidas temporalmente tras el fallecimiento de una persona en la estación San Borja Sur. En aquella oportunidad, las estaciones Cabitos, Angamos y San Borja Sur permanecieron cerradas por varias horas mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes.