Conozca por dentro el BAP Paita: El nuevo orgullo naval del Perú

El BAP Paita (AMP-157), es la segunda unidad de la Clase Makassar (LPD, Landing Platform Dock), diseñada por Dae Sun Shipbuilding & Engineering, que se construye en los Astilleros del SIMA-Callao.

La nave se construyó en el marco del Programa de “Recuperación y Mejoramiento del Soporte Logístico y Transporte de Fuerzas Armadas” y fue incorporado a la Fuerza de Superficie de la Marina de Guerra, el BAP Paita representa capacidad, modernidad y compromiso al servicio del país.

Orgullo naval del Perú

El BAP Paita fue diseñado para desarrollar operaciones anfibias, aeronavales y logísticas, así como brindar apoyo humanitario y respuesta ante desastres, esta unidad multipropósito fortalece nuestra presencia y capacidad de acción desde el mar.

Es un buque multipropósito de asalto anfibio (Landing Platform Dock) de la clase Makassar.Dimensiones con 122 metros de eslora y 22 metros de manga, con un desplazamiento de hasta 11,000 toneladas.

El BAP Paita también cuenta con sistemas autónomos de generación de agua y capacidad para operar en alta mar. Este moderno buque multipropósito de la Marina de Guerra del Perú transforma el agua salada en agua dulce para sus operaciones

Cabe señalar que, la nave puede transportar hasta 560 personas, incluyendo tripulación y tropa, además de carga y vehículos, además tiene una capacidad para navegar más de 10,000 millas náuticas.